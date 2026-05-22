Domobianca365 inaugura l’estate 2026 tra sport, natura ed eventi

Finalmente sono arrivati il sole e il caldo. E cosa c’è di meglio di una fuga in montagna per trascorrere giornate immersi nel verde intenso e rilassante dei boschi, cullati dal silenzio e dalla melodia dei freschi ruscelli, rigenerandosi sotto un meraviglioso cielo azzurro?

L’estate è ufficialmente partita a Domobianca365, la stazione turistica del Gruppo Altair, raggiungibile in soli 20 minuti dal centro di Domodossola e in circa un’ora e mezza da Milano e dai principali centri del Nord-Ovest.

Si apre così una stagione ricca di attività outdoor, tornei, eventi culturali, musicali ed enogastronomici, pensati per famiglie, bambini e appassionati di trekking, bike e montagna.

L’avvio ufficiale avverrà sabato 23 maggio, quando apriranno – come in tutti i successivi fine settimana – gli impianti di risalita, le attività dedicate ai più piccoli e i tre punti ristoro della località: LuseBar, Rifugio Baita Motti e SkiBar. Il weekend sarà caratterizzato dalla Domobianca Vertical Race, giunta alla sua sesta edizione, che sabato 23 maggio vedrà ai nastri di partenza alcuni dei migliori interpreti europei della corsa in montagna. La partenza è fissata alle 16.30 e, dopo arrivo e premiazioni, la serata proseguirà con musica e party al LuseBar. Per gli appassionati di sport sarà inoltre protagonista il Torneo di Beach Volley, pronto a portare un’atmosfera marina nel cuore dei monti ossolani. Le previsioni annunciano due giornate di sole e caldo, perfette per divertirsi al Parco Avventura, al Kinder Park oppure per esplorare sentieri e percorsi panoramici in quota.

“Partiamo sotto i migliori auspici – commenta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – per proporre ai nostri ospiti giornate serene, tante opportunità per stare immersi nella natura e moltissimi eventi adatti a giovani, famiglie e sportivi. L’estate a Domobianca365 è fatta di bike, gite nei boschi, passeggiate verso punti panoramici, tanta musica, buon cibo e allegria. Anche in questa stagione saremo pronti, con tutto il nostro staff, ad accogliere i turisti – che ci piace chiamare “amici” – con cui condividere esperienze uniche e ricche di emozioni”.

Tra gli appuntamenti principali del mese di giugno spiccano il Rally Valli Ossolane del 14 giugno e il Trial al Luse del 21 giugno. A luglio da non perdere il Rescue Festival (5 luglio), la rassegna techno Karmageddon (11 luglio) e il tradizionale appuntamento di “Stelle e Telescopi” (18 luglio). Ad agosto il calendario si aprirà con la cicloscalata Memorial Molini (1° agosto), per arrivare al tradizionale Ferragosto a Domobianca365 e al Wild Farm del 23 agosto, prima del grande evento gastronomico di lunedì 7 settembre con Chef in Quota.

Il Parco Avventura di Domobianca365, con quattro percorsi – di cui uno accessibile anche alle persone con disabilità – zipline, carrucole e passaggi sospesi, promette divertimento in totale sicurezza per tutte le età. Sarà aperto nei fine settimana e, dopo la chiusura delle scuole, anche nei pomeriggi dei giorni feriali. Lo stesso vale per il Tubing estivo, il Kinder Park e il servizio di Bike Shuttle.

Per gli appassionati di downhill sono disponibili quattro itinerari tra prati e boschi, mentre numerosi sentieri permettono di raggiungere le quote più alte in mountain bike. È inoltre disponibile il servizio di noleggio, anche di e-Bike.

Grazie alla seggiovia attrezzata con appositi supporti per le biciclette, sarà possibile raggiungere comodamente la quota di partenza prima di affrontare spettacolari discese o tranquille pedalate panoramiche.

Per ora attivi nei weekend, ma da metà giugno aperti tutti i giorni della settimana, i tre punti ristoro di Domobianca365 – LuseBar, Baita Motti e SkiBar – offriranno una proposta enogastronomica completa: panini, aperitivi con taglieri, piatti tipici di montagna, polente, risotti e carni alla griglia.

Per chi desidera vivere la magia del tramonto e delle stelle in alta quota, il Rifugio Baita Motti, situato a 1.250 metri e dotato di una delle terrazze panoramiche più suggestive dell’Ossola, mette a disposizione nove camere completamente rinnovate per coppie e famiglie.

Info e prenotazioni sul sito: www.domobianca365.it.