MASE, rinnoviamo impegno a tutela del patrimonio naturale italiano

Nella giornata internazionale della Biodiversità, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale italiano e sottolinea il legame sempre più stretto tra biodiversità e cambiamento climatico.

Indetta dall’ONU nel 2000 per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, quest’anno ha assunto come tema "Acting locally for global impact" (Agire a livello locale per un impatto globale). Il nostro Paese è uno dei principali hotspot di biodiversità del Continente: ospita oltre 60.000 specie animali e più di 8.000 specie di piante vascolari, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali.

“La nostra biodiversità – afferma il ministro Gilberto Pichetto – è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa”.

“Salvaguardare gli ecosistemi – prosegue il ministro - significa rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile”.

“L’impegno comune di istituzioni, imprese e cittadini è determinante per affermare la centralità della nostra natura per la crescita”, conclude il ministro.

Il cambiamento climatico rappresenta uno dei fattori determinanti di pressione sulla biodiversità: per rispondere a questa sfida l’Italia sta lavorando a un insieme di misure, in linea con la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. Tra queste, il rafforzamento della rete Natura 2000 e gli investimenti mirati in riforestazione, tutela del Capitale Naturale e resilienza climatica del PNRR. Sono state inoltre rafforzate le politiche di decarbonizzazione e la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con interventi su risorse idriche, coste e città.