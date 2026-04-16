Il Barbera unisce sei comuni dell'astigiano per una "Sinfonia" di eventi e turismo: la presentazione al Vinitaly [VIDEO]

Al Vinitaly non poteva mancare uno dei vini storici del Piemonte: il Barbera è stato protagonista della presentazione del progetto Sinfonia Barbera, che mette in rete sei Comuni del Monferrato con le loro iniziative di promozione del celebre vino rosso della tradizione piemontese. Il progetto è stato presentato nella sala conferenze del Padiglione del Piemonte nel Salone internazionale del vino e dei distillati, con la presenza del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e il suo presidente Filippo Mobrici.

“Sinfonia Barbera” si articola in 6 movimenti, in sei paesi che sono le capitali mondiali del vitigno: Castagnole delle Lanze, Nizza Monferrato, Costigliole d’Asti, Agliano Terme, San Damiano d’Asti e Montegrosso d’Asti. Non più sei appuntamenti isolati, ma un unico itinerario esperienziale che attraversa il cuore del paesaggio vitivinicolo UNESCO. Insieme, questi Comuni offrono una complessità che nessun singolo borgo potrebbe narrare da solo.

"Facciamo sposare il Barbera, il vino storico delle nostre terre, con il turismo - ha commentato l'assessore regionale al Commercio, al Turismo e all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni -. Sei eventi che hanno avuto l'intelligenza di lavorare insieme per promuovere il proprio territorio, animarlo e promuovere allo stesso tempo il vino da una storia importante. Sei eventi che faranno sistema e daranno al turista la possibilità di soggiornare più giorni nel Monferrato e nell'astigiano. Oggi e più che mai bisogna imparare a lavorare insieme: il campanile è superato da tempo".