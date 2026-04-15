Dal Nord Ovest - Scoperte armi illegali, operazione della Polizia Locale

Un’importante operazione di sicurezza ha portato al sequestro di due armi clandestine a Novara. Si tratta di un fucile con le canne accorciate e di una pistola semiautomatica, entrambe prive di matricola e perfettamente funzionanti, quindi potenzialmente utilizzabili per attività criminali.

L’intervento è stato condotto dalla polizia locale di Cerano nel pomeriggio del 7 aprile, al termine di un’attività investigativa nata da controlli ordinari sul territorio. Proprio grazie a queste verifiche quotidiane, gli agenti sono riusciti a risalire fino a un’abitazione situata nel capoluogo novarese.

Una volta individuato il luogo, è scattata la perquisizione con il supporto della polizia locale di Novara. All’interno dell’edificio sono state trovate le due armi, entrambe modificate per impedirne la tracciabilità attraverso la cancellazione della matricola. Il loro stato di efficienza ha reso ancora più rilevante l’operazione, evitando che potessero essere utilizzate per scopi illeciti.

L’operazione rappresenta un esempio dell’importanza della collaborazione tra comandi e della presenza attiva sul territorio, elementi fondamentali per prevenire e contrastare fenomeni legati alla criminalità.