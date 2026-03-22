Giornata dell'Acqua, Pichetto: "Italia attiva per accesso equo e gestione sostenibile"

“L’acqua è fonte di vita e di sviluppo: tutelarla è una responsabilità comune verso il Pianeta che l’Italia, al centro del Mediterraneo, sente forte. Il MASE è impegnato attivamente nei principali processi internazionali per garantire un accesso equo all’acqua, ma anche una sua gestione innovativa e sostenibile, al tempo dei cambiamenti climatici che incidono sulla disponibilità della risorsa”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella Giornata Mondiale dell’Acqua.

“Il 2026 - aggiunge Pichetto – è un anno molto importante per il negoziato in campo idrico, con la Conferenza delle Nazioni Unite, in continuità con quella del 2023, nella quale il nostro Paese ha preso diciotto impegni volontari, di cui la metà attribuibili al Ministero. L’Italia ospiterà tra fine settembre e inizio ottobre anche il Forum Euro-Mediterraneo sull’acqua, appuntamento di grande rilievo internazionale, così come saremo impegnati nella Ministeriale dell’Unione per il Mediterraneo, che riunisce 43 Paesi mettendo a confronto istituzioni, comunità scientifica, società civile e settore privato”.

“Guardiamo con grande attenzione e adeguati strumenti normativi – spiega Pichetto - alle migliori pratiche che possano ridurre gli sprechi e razionalizzare la gestione idrica in senso circolare, come il riuso delle acque reflue e la dissalazione. L’acqua è imprescindibile anche in campo energetico, pensiamo alla fonte idroelettrica così importante nel mix nazionale, e nel processo di innovazione tecnologica”.