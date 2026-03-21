Tollegno, sopralluogo dei funzionari della Regione ai lavori sul Cervo FOTO

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto lungo il greto del torrente Cervo, alla presenza dei funzionari della Regione Piemonte, dei tecnici incaricati e dell’amministrazione comunale, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione idraulica in corso. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di opere finanziate a seguito dei gravi eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020, che avevano causato importanti fenomeni di erosione lungo la sponda destra del torrente, mettendo a rischio infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi del territorio comunale.

In particolare, nel tratto in località Filatura, l’azione della piena aveva determinato un arretramento significativo della sponda per circa 250 metri, con situazioni di forte instabilità e potenziale pericolo per gli impianti e i fabbricati presenti nelle immediate vicinanze. Il progetto in corso di realizzazione, finanziato con un contributo complessivo di 1,65 milioni di euro nell’ambito del programma “Casa Italia”, prevede la realizzazione di una nuova difesa spondale mediante scogliera in massi di cava, integrata da opere innovative di consolidamento del terreno finalizzati a contrastare i fenomeni erosivi e garantire la stabilità nel tempo delle opere.

Durante il sopralluogo, i tecnici regionali hanno potuto constatare l’avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione degli interventi, che stanno procedendo nel rispetto delle prescrizioni ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema fluviale e alla ricostruzione delle caratteristiche di naturalità dell’alveo. “Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – dichiara il sindaco Lele Ghisio – che nasce da una ferita profonda lasciata dall’alluvione del 2020. Oggi, grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte e al lavoro dei tecnici e delle imprese, stiamo restituendo stabilità e protezione a un tratto particolarmente fragile del torrente Cervo”.

L’opera, oltre a contrastare l’erosione, consentirà di migliorare il deflusso delle acque durante gli eventi di piena e di ridurre il rischio idraulico complessivo, contribuendo alla tutela delle attività produttive e delle aree abitate limitrofe. Il comune di Tollegno continuerà a monitorare con attenzione l’andamento dei lavori, confermando il proprio impegno nella prevenzione del rischio idrogeologico e nella sicurezza del territorio.