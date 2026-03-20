EGAP, sottoscritti gli accordi territoriali “Borghi delle Vie d’Acqua e Novarese”

L’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore è lieto di aver ospitato la sottoscrizione degli accordi sottoscrizione degli accordi con i 93 sindaci delle aree omogenee dei Borghi delle Vie d’Acqua e Novarese che si è tenuta mercoledì 18 marzo presso la sala conferenze della sede di Albano Vercellese.

L’evento si è svolto con la presenza del Presidente della Regione Cirio e degli Assessori regionali Gian Luca Vignale e Matteo Marnati, dei Consiglieri Regionali Carlo Riva Vercellotti, Daniela Cameroni e Simona Paonessa, del Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, del Presidente dell’Ente Alessandro Bellan e della Direttrice Monica Perroni.

Gli accordi sottoscritti dai sindaci permetteranno la realizzazione di 98 progetti grazie ad un contributo regionale. L’evento ha rappresentato per il Parco un'occasione preziosa per far conoscere alle istituzioni regionali e locali le proprie attività di tutela e conservazione e per mostrare il valore del patrimonio immobiliare di Tenuta Economia sede di Albano Vercellese.



Il Presidente Bellan ha dichiarato: “Il nostro Ente è orgoglioso che la nostra sede di Albano Vercellese sia stata scelta per ospitare un evento di così rilevante importanza, poiché i temi dell'evento sono particolarmente affini ad una delle missioni dell'Ente. Per il nostro territorio infatti, l'acqua è elemento vitale e fondamentale modella il paesaggio e sostiene la biodiversità di ogni ogni ecosistema e quindi di ogni comune che oggi sottoscrive gli accordi.”