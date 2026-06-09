Biella, lavori in via Santuario di Oropa e via Repubblica: come cambia la viabilità

Nuove modifiche alla circolazione a Biella per consentire lavori sulla rete idrica e fognaria e interventi edilizi su proprietà private. Il Comune informa che la Polizia Locale ha emanato due ordinanze che interesseranno via Santuario di Oropa e via Repubblica.

In via Santuario di Oropa, all’altezza del civico 30, per lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria per conto di Cordar Biella Servizi, sarà istituito il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi al servizio del cantiere, dalle 8 del 15 giugno alle 18 del 27 giugno.

Dal 27 giugno al 30 settembre, nello stesso tratto, sarà attivato un senso unico alternato regolato da segnaletica stradale, operativo 24 ore su 24. L’impresa esecutrice predisporrà la segnaletica necessaria e individuerà percorsi alternativi, garantendo per quanto possibile il passaggio pedonale e l’accesso ai passi carrai.

Modifiche anche in via Repubblica, dove dall’11 al 30 giugno sono previsti lavori di rifacimento del manto di copertura di un edificio condominiale. Dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8-17, sarà istituito il divieto di transito sulla corsia in direzione nord-sud, nel tratto compreso tra via Marconi e il Palazzo di Giustizia.

Per tutta la durata dell’intervento sarà presente un ponteggio con occupazione di suolo pubblico. Nel tratto interessato verrà inoltre disposto il limite massimo di velocità di 30 km/h, con restringimento della carreggiata e, se necessario, senso unico alternato regolato da movieri.

Saranno infine predisposte deviazioni e misure di sicurezza per tutelare pedoni e automobilisti e ridurre, per quanto possibile, i disagi alla circolazione.