Gomme invernali: perché scegliere l'usato può aiutare ad abbattere i costi

Ogni anno è la stessa storia. Con l’arrivo dell’inverno, migliaia di automobilisti devono decidere se cambiare le gomme per garantire la sicurezza o rimandare a causa dei costi elevati dei pneumatici nuovi. In questo contesto, l’usato controllato diventa una risorsa concreta. Il sito www.4gommeusate.it, punto di riferimento per il settore, lo considera una scelta intelligente per affrontare la stagione fredda con sicurezza certificata e spese sotto controllo.

La convenienza deve però essere tecnica: uno pneumatico di seconda mano è valido solo se rispetta misure, indici e requisiti di riconoscibilità invernali. Fondamentali sono anche l’integrità della carcassa, l’uniformità di usura e un battistrada con spessore adeguato.

Compatibilità prima di tutto

La scelta parte sempre dalla compatibilità tecnica: misure, indici di carico e codici di velocità riportati sul libretto sono parametri essenziali per la sicurezza e il rispetto delle norme. Come spiegano gli esperti del portale, la convenienza ha senso solo se lo pneumatico è perfettamente idoneo al veicolo.

Una gomma non conforme può alterare la risposta dello sterzo, la frenata e i sistemi elettronici di assistenza alla guida. Per questo, ogni articolo viene controllato e catalogato assicurando piena compatibilità con le specifiche del mezzo. La presenza del marchio di omologazione, della sigla M+S e del simbolo del fiocco di neve rappresenta un ulteriore filtro di sicurezza per offrire gomme usate che si comportano come nuove.

Come riconoscere un invernale “vero” ed evitare fraintendimenti

La sola sigla M+S non basta a definire una gomma realmente adatta alle basse temperature. La vera discriminante è il simbolo con il fiocco di neve racchiuso nella montagna a tre punte (3PMSF), che certifica il superamento dei test europei di aderenza su neve. "Non tutte le M+S sono invernali, ma tutte le invernali devono essere M+S", spiegano da 4GommeUsate.

Mentre la sigla M+S indica una struttura adatta a fango e neve leggera, non garantisce le prestazioni termiche necessarie sotto i 7 °C. Gli pneumatici marcati 3PMSF, invece, utilizzano mescole studiate per restare elastiche al freddo e assicurare trazione su ghiaccio e neve.

Battistrada e condizioni reali

La profondità delle scolpiture definisce la capacità di drenare acqua e mantenere trazione. Sebbene la legge consenta di scendere fino a 1,6 mm, le prestazioni si riducono sensibilmente sotto i 3 millimetri. Per questo, nella selezione dell'usato, ogni gomma viene misurata e accettata solo se supera soglie più restrittive dei minimi di legge.

Oltre allo spessore, vengono analizzate l'uniformità dell'usura e l'assenza di tagli o deformazioni che potrebbero compromettere la tenuta di strada. In questo modo, il risparmio si traduce in affidabilità verificata sull'asfalto, non solo sul prezzo.

