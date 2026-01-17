Furgone ribaltato a Biella dopo l’uscita dal tunnel di corso San Maurizio FOTO

Sinistro autonomo nel primo pomeriggio di oggi sabato17 gennaio intorno alle 14 a Biella, lungo la SP 400, subito dopo l’uscita dal tunnel di corso San Maurizio, per un furgone che si è ribaltato, in seguito a una fuoriuscita di strada.
Sul posto al momento si trova la Polizia Locale di Biella per i rilievi e la gestione della viabilità. Al momento non risultano feriti, anche se la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. A bordo del mezzo oltre a un conducente c'era anche un' altra persona.
Al momento del sinistro pioveva e l’asfalto era bagnato, elemento che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.