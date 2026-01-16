Biella, entra in un negozio di via Italia: “Sono armato”. Poi estrae una pistola

Attimi di paura nel pomeriggio odierno a Biella. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in un negozio di via Italia.

Dalle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe dichiarato, una volta entrato all'interno, di essere armato e avrebbe estratto una pistola semiautomatica puntandola verso l'alto. Alla notizia che erano state avvisate le forze dell'ordine, lui avrebbe esclamato di aspettarle all'esterno dell'esercizio commerciale.

Una volta sul posto, gli agenti hanno bloccato e posto in sicurezza l'individuo recuperando l'arma: alla fine, era una pistola giocattolo ed è risultata la riproduzione di una Glock.

L'uomo, 60 anni, pregiudicato, verrà indagato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ignoti, al momento, i motivi del giusto.