Rifiuti abbandonati in Baraggia, un lettore denuncia: “Non è la prima volta, servono più controlli” FOTO

Ennesimo episodio di inciviltà in Baraggia. Lo segnala un cittadino di Candelo, impegnato nelle scorse ore in una camminata nel verde della “savana” biellese.

“È stata un'amara sorpresa imbattersi in questo mucchio di rifiuti abbandonati nell'area di sosta dei mezzi ma non è il primo episodio – spiega amaramente – Spesso capita di trovare un po' di tutto e immondizia di ogni tipo. Già in passato avevo raccolto un gran numero di bottigliette gettate sul terreno. C'è perfino ciò che resta di di due automezzi civili”.

Da qui la richiesta di maggior passaggi delle forze dell'ordine o l'utilizzo di fototrappole. “Comprendo perfettamente che non sia possibile monitorare una così vasta area ma è necessario che ci siano più controlli così da preservare un bene comune, un luogo meraviglioso come la Baraggia. È anche uno dei nostri maggiori biglietti da visita della nostra provincia”.