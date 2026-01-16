Candelo, un nuovo contributo per le scuole. Vallera: “Al centro il benessere degli allievi”

È stato recentemente deliberato un nuovo contributo per l’anno scolastico 2025/26, a favore dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” Candelo – Sandigliano.

Si tratta di uno stanziamento di 10.150 euro per sostenere diversi progetti e attività scolastiche che arricchiscono l'offerta formativa scolastica. Lo rende noto Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore. In particolare 4.150 euro andranno al trasporto per uscite e gite scolastiche per garantire la copertura delle spese relative per le visite didattiche, che saranno gestite direttamente dall'Istituto.

Mille euro per un corso di lingua spagnola a cui si aggiungono 5mila euro per l'attività di psicologia scolastica. “Con l'obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo emotivo di studenti e studentesse – sottolinea Vallera - È importante che un'amministrazione supporti concretamente le iniziative che mettono al centro il benessere degli allievi e che danno loro maggiori opportunità; la scuola non è solo un luogo dove si impara ma anche un ambiente in cui si cresce e si sviluppano competenze fondamentali per la vita. Per questo contributi di questo tipo aiutano a supportare la crescita educativa e sociale”.