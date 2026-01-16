Ponderano: ora le autorizzazioni al trasporto salme hanno un costo

Il Comune di Ponderano, dove si trova il nosocomio, ha istituito i diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto salme, ribattezzati da alcuni semplicemente come "tassa dei defunti". La misura riguarda principalmente le imprese funebri, che dovranno corrispondere il pagamento al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Secondo l’amministrazione, il provvedimento è necessario per coprire i costi legati al personale e alle ditte esterne che collaborano nella gestione delle pratiche, garantendo così un servizio più efficiente. "Se non ci fosse stato l’ospedale nel nostro territorio - commenta il sindaco Roberto Locca - , probabilmente non avremmo istituito il diritto, ma ora si è reso necessario. Sono molte le pratiche che dobbiamo evadere per chi muore al nosocomio. D'altronde si pagano diritti di segreteria per qualsiasi documento rilasciato da un Comune, prima fra tutte le carte d'identità. Non c'è nulla di strano. Un funerale costa circa 5 mila euro. Il diritto di segreteria costa 40 euro per i residenti e 50 per i non residenti, si parla di una percentuale minima".