Dal Nord Ovest – Auto si ribalta sulla strada, attimi di paura a Cellio con Breia

Nella mattinata di oggi, 7 gennaio, intorno alle 11.55, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti sulla SP 77, nel comune di Cellio con Breia, all’altezza del bivio per Breia e Agarla, per un incidente stradale avvenuto autonomamente.

All'arrivo della squadra, i 2 occupanti dell’autovettura ribaltata erano già fuori dall'abitacolo e affidati alle cure del personale medico. In seguito si è provveduto alla sola messa in sicurezza del mezzo. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.