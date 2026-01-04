Claviere, dramma sulle piste: arresto cardiaco fatale ad uno sciatore inglese

Il 118 è di Azienda Zero è intervenuto nella mattina odierna, 4 gennaio 2026, sulle piste di Claviere. Intorno alle 10.50 un uomo di nazionalità inglese, di 49 anni, è stato vittima di un arresto cardiaco in pista.

Inutili massaggio cardiaco e defibrillatore

Il soccorso piste è intervenuto immediatamente iniziando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore semiautomatico DAE. Sul posto è stata Inviata l’equipe sanitaria del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, che purtroppo nonostante prolungati tentativi rianimatori ha poi dovuto constatare il decesso.

La salma è stata poi trasferita all’ospedale di Susa.