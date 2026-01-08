 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest – Incendio in casa nella vicina Valsesia, tre persone in ospedale

Dal Nord Ovest – Incendio in casa nella vicina Valsesia, tre persone in ospedale (foto di repertorio)

Nella mattina di ieri, 7 gennaio, intorno alle 6.45, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti nel comune di Varallo, in via Durio, per l'incendio divampato all'interno di un'abitazione.

Una volta sul posto, la squadra ha circoscritto il rogo in cucina portandolo alla completa estinzione per poi successivamente provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata. Tre persone sono state portate in ospedale per i controlli del caso. Presente sul posto il solo personale medico.

Redazione g. c.

