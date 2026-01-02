Dal Nord Ovest - Valanga in Alta Valle Maira: un morto e due feriti in gravi condizioni

Tragedia nei pressi del bivacco Bonelli, a 2.330 metri di quota in territorio di Acceglio, in Alta Valle Maira, dove una valanga ha provocato la morte di una persona.

I soccorsi sono partiti in mattinata. Quattro le persone soccorse dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero: oltre a quella deceduta, due sono in condizioni serie, mentre una quarta non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Non è escluso al momento il coinvolgimento di altri scialpinisti.

Sul posto i sanitari del 118, intervenuti con elicottero, squadre Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco, presenti anche loro con l'elicottero Drago 61 dell’elinucleo di Torino per condurre il personale in quota, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, attivo con volontari della Valle Maira, e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

I soccorritori hanno operato in una zona impervia e ventosa, circostanze che non hanno agevolato l'intervento.

Interpellato dal nostro giornale il sindaco di Acceglio Giovanni Caranzano sta per raggiungere la zona di Chiappera, dove è stato allestito il campo base per le operazioni di soccorso.