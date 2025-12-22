Progetto “INGEGNERI di CLASSE: gli INGEGNERI tornano In SCUOLA"

Si è svolto venerdì 12 dicembre 2025 il secondo appuntamento di informazione e formazione in collaborazione con l’istituito per Geometri “GAE AULENTI” da parte dell’ ORDINE DEGLI INGEGNERI della PROVINCIA di BIELLA. Il progetto giunto alla sua IV edizione vede impegnato il Consiglio territoriale in sinergia con gli istituti di istruzione secondaria nella provincia di Biella. Il progetto punta a fare conoscere agli studenti del triennio la figura dell’Ingegnere, il ruolo dell’Ordine territoriale e l’importanza della iscrizione all’albo professionale come sinonimo di garanzia delle prestazioni rese per la collettività e di qualità professionale prestata. L’evento si svolge in collaborazione con il POLITECNICO di TORINO.

Tra le figure professionali maggiormente richieste oggi in Italia, figurano sempre i laureati in ingegneria ha dichiarato con dati alla mano il nostro Presidente Alberto Prospero. Nel 2024 gli ingegneri industriali , gestionali, quelli energetici e meccanici e quelli civili hanno registrato maggiori difficoltà di reperimento da parte delle imprese mentre le specializzazioni in Informatica, automazione, biomedica ed energetica sono considerate discipline in forte crescita, trainate dall’innovazione digitale e dalla transizione ecologica prosegue il Presidente.

Il progetto è seguito in tandem con il giovanissimo consigliere del nostro Ordine, Alessandro Mosca Balma, ingegnere biomedico , ricercatore ed giovane imprenditore all’interno di una start-up innovativa nel campo della progettazione chirurgica virtuale. Il poter raccontare la mia esperienza lavorativa come giovane ingegnere credo che possa permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo universitario, o più in generale, al mondo del lavoro con una consapevolezza e comprensione maggiore del valore delle scelte costruite sulle proprie passioni e competenze dichiara l’ing. Mosca Balma. All’incontro ha preso parte anche Cristina Lunardi, della commissione Giovani Ingegneri Il Politecnico di Torino ha presentato alcune tra le specializzazioni emergenti come l’ingegneria biomedica oltre all’ingegneria civile e l’ingegneria delle georisorse legate alla transizione ecologica.

Sono intervenuti Gabriella Balestra, Professoressa e coordinatrice collegio di ingegneria biomedica, Pierpaolo Oreste, Professore di undergound works and mining, Maurizio Bernardini , giovane ingegnere minerario e Paolo Dabove, professore di Geomatica.