Un Natale di gratitudine e condivisione: la Protezione Civile comunale riunita per la cena degli auguri

Ieri sera, 19 dicembre, presso il ristorante del Santuario di Graglia, si è tenuta la tradizionale cena degli auguri natalizi organizzata dalla Protezione Civile comunale, alla presenza dei volontari e delle loro famiglie. Un’occasione sentita e partecipata, che ha voluto celebrare l’impegno, la dedizione e lo spirito di servizio che, ogni giorno, animano le donne e gli uomini della Protezione Civile. Alla serata hanno preso parte l’Assessore alla Protezione Civile Cristiano Franceschini, il Comandante della Protezione Civile Massimo Migliorini, il Vicecomandante della Polizia Locale Cristina Barbirato, il Responsabile della Protezione Civile Marco Pichetto e il Responsabile dei volontari Franco Bellinelli.

L’incontro è stato l’occasione per rinnovare il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale a tutti i volontari, veri pilastri della sicurezza e della solidarietà sul territorio, e per condividere un momento di serenità e vicinanza in vista delle festività natalizie. “Essere qui stasera – ha dichiarato l’Assessore Franceschini – significa riconoscere il valore umano e civico di chi, con discrezione e costanza, è sempre pronto a intervenire per il bene della collettività.

A nome dell’Amministrazione, esprimo la più sincera gratitudine a ciascun volontario e alle loro famiglie, che ne condividono l’impegno e i sacrifici.” La serata si è conclusa in un clima di calore e amicizia, con l’augurio che il nuovo anno porti serenità e nuove energie per affrontare insieme le sfide del territorio.