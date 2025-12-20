Il Borgo di Babbo Natale di Candelo è ufficialmente “Evento di Qualità”

Con immenso orgoglio la Pro Loco di Candelo annuncia che il Borgo di Babbo Natale ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Evento di Qualità”. Un traguardo che premia non solo l’evento in sé, ma soprattutto la dedizione, la passione e l’impegno di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a renderlo speciale.

"Dietro ogni evento di qualità – dichiara la presidente della Pro Loco, Irene Viana – c’è sempre una squadra di qualità. Lo siamo davvero: ogni persona che ne fa parte dimostra impegno, tempo donato, passione e sacrificio, con quella voglia autentica di “fare” che non si spegne mai. Questo premio non è solo un riconoscimento per un evento riuscito, ma un attestato di valore umano, di lavoro condiviso, di fiducia reciproca e di amore per il territorio. Sono profondamente grata per questo risultato, perché celebra la nostra dedizione quotidiana e il sacrificio che spesso resta dietro le quinte, ma che oggi viene finalmente visto e premiato".

"Un ringraziamento speciale va a chi ha partecipato, a chi continua a crederci e a chi, da lassù, non ha mai smesso di esserci. Questo premio è di tutti noi".