Dal Nord-ovest: incidente ad Alice Castello, intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, intorno alle 13:30, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Livorno Ferraris e quello Volontario di Santhià sono intervenute sull'autostrada A5 nel territorio di Alice Castello per un incidente stradale.

Al km 21+800 era presente una vettura che ha terminato il suo percorso al di fuori della sede stradale.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente era già fuori dal veicolo e alle cure dei sanitari che lo hanno successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. Presenti la Polizia stradale di Settimo Torinese, Croce Rossa di Cavaglià e viabilità autostradale.