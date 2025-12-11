Tollegno, la Giunta conferma le indennità per sindaco e assessori per l’anno 2026

La Giunta comunale di Tollegno ha approvato la deliberazione che definisce le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e all’Assessore per l’anno 2026, in continuità con quanto già stabilito per il 2025. Per il nuovo anno la Giunta ha confermato integralmente il quadro economico già in vigore: Sindaco: € 2.208,00 lordi mensili; Vicesindaco: € 441,60 lordi mensili; Assessore: € 331,20 lordi mensili

Nel testo vengono riepilogati gli importi corrisposti nei vari anni: 2022 – Sindaco: € 1.906,26 lordi mensili; Vicesindaco: € 260,29; Assessore: € 195,23.; 2023 – Sindaco: € 2.032,44 lordi mensili; Vicesindaco e Assessore invariati, su loro rinuncia; 2024 (fino al 9 giugno) – Sindaco: € 2.208,00; Vicesindaco e Assessore invariati su rinuncia; 2024 (dal 10 giugno al 31 dicembre) – Sindaco: € 2.208,00; Vicesindaco: € 441,60; Assessore: € 331,20; 2025 – Conferma degli importi fissati nel secondo semestre 2024.

Nella delibera è specificato che come previsto dalla normativa, al Sindaco non spetta l’indennità di presenza per la partecipazione agli organi collegiali, così come Vicesindaco e Assessori non possono percepire il gettone di presenza in quanto già titolari di indennità di funzione.