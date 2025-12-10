Fondazione Maria Bonino, "Incontro all'Africa" in Provincia di Biella: testimonianze e nuovi impegni

La Fondazione Maria Bonino organizza giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 18, nella Sala Consiglio “Maria Bonino” della Provincia di Biella, la serata “Incontro all’Africa con Maria Bonino – 2025”, tradizionale appuntamento di fine anno dedicato ai risultati dei progetti in corso e alle iniziative previste per il 2026. L’edizione di quest’anno conclude il ciclo di eventi nel ventesimo anniversario della scomparsa di Maria Bonino, promosso con il patrocinio di Provincia e Comune di Biella e del Comune di Camandona.

Nel 2025 la Fondazione ha ricordato la figura della pediatra biellese con una mostra itinerante, concerti benefici, uno spettacolo teatrale di Eleonora Frida Mino, pannelli narrativi a Camandona e l’intitolazione di un asilo ad Aosta. Ospite della serata sarà suor Barbara Staley, Superiora della Regione Holy Spirit delle Suore di Madre Cabrini, che porterà la sua testimonianza sul progetto contro la malnutrizione infantile a Dubbo, in Etiopia, sostenuto dalla Fondazione dal 2023, dopo precedenti collaborazioni in eSwatini e in Etiopia.

L’incontro, patrocinato anche dall’Unione Industriale Biellese e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Biella, sarà occasione per rinnovare l’impegno verso i progetti in Africa e guardare alle attività del 2026. Per sostenere le iniziative è attiva la campagna di raccolta fondi “A Natale dona Cure e Speranza in Africa”, alla quale è possibile aderire online tramite il portale Rete del Dono o richiedendo i buoni solidali cartacei alla Fondazione.