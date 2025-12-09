Tutti a sciare e le Olimpiadi in tv

Parte sotto i migliori auspici la stagione sciistica 2025-26. Tutte le Alpi Piemontesi sono innevate, le piste sembrano al top, una convergenza di situazioni che non accadeva da qualche anno, quando le precipitazioni nevose latitavano e si facevano attendere. La Regione Piemonte ha stanziato 50 milioni per il Bando Neve a favore dell’innevamento programmato, soprattutto nelle stazioni sciistiche in bassa quota. Forse sarà l’anno, nel corso del quale, riapriranno gli impianti del Frais in Val di Susa. Pronti a partire anche i treni della neve per raggiungere comodamente le principali stazioni sciistiche.

Intanto da Sestriere a Limone Piemonte, da Domobianca a Prato Nevoso, da Bardonecchia a Alagna Valsesia è tutto un panorama immacolato. Da cartolina.

Questa stagione invernale sarà caratterizzata, in febbraio, dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

E qui mi monta il magone. E anche un po’ di rabbia.

Noi piemontesi, da Torino alle Valli Olimpiche, le guarderemo soltanto alla tivù. Saremo spettatori. E non per nostra scelta. Ma per volontà di qualcuno che ha deciso che dovevamo starne fuori.

Questo qualcuno ha nomi e cognomi: la sindaca Appendino e la Giunta del Movimento 5 Stelle che governava Torino.

Avevamo gli impianti del ghiaccio e la macchina rodata di Torino 2006: insomma, tutte le carte in regola per fare le Olimpiadi di Torino-Milano-Cortina e tornare sotto i riflettori del mondo intero.

E invece no. In poltrona, davanti alla tivù, vedremo scorrere le immagini delle gare e di tutto il movimento turistico che porteranno.

Pazienza. Forse l’ appuntamento è solo rimandato.

Pare che le Olimpiadi delle Alpi francesi del 2030 sconfineranno a Torino e nelle nostre Valli Olimpiche.

I transalpini apprezzano i nostri territori, i nostri impianti e la nostra accoglienza. Fatelo sapere all’ Appendino e ai suoi amici.