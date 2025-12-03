Luci, magia ed eventi: a Biella Natale tra accensione dell'albero, trenino, luna park e presepi VIDEO

Ci siamo, sabato 6 dicembre Biella entrerà nel pieno dello spirito natalizio: il fine settimana in arrivo sarà segnato da uno dei momenti più attesi: l’accensione dell'albero di Natale in piazza Vittorio Veneto. L'appuntamento è alle 17 con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo e della cantante Sara Ramella.

Le prime atmosfere natalizie sono già arrivate da qualche settimana: la pista di pattinaggio ai piedi del Battistero, in Piazza Mons. Carlo Rossi, ha iniziato a far divertire grandi e piccoli già da metà novembre, mentre in Piazza Vittorio Veneto ha aperto le sue porte il Villaggio di Babbo Natale, pronto ad accogliere i visitatori fino a febbraio. In Piazza Battistero, la Casetta Leo di Natale aggiunge un tocco di calore e solidarietà, e via La Marmora ospita le prime date del mercatino natalizio del centro.

La città entra poi nel vivo delle feste con l’iniziativa solidale dello Sportello della Banca del Giocattolo, dal 5 all’8 dicembre. Sempre il 6 dicembre prenderanno il via il Luna Park in Piazza Duomo, la rassegna “Un Natale per tutti” all’Auditorium San Filippo e le prime aperture dell’Igloo di Piazza Vittorio Veneto, spazio scenografico che tornerà a più riprese per tutto il periodo festivo.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, per le vie del centro farà la sua comparsa Babbo Natale, accompagnato dal vivace passaggio della Marciapè Street Band, mentre il trenino natalizio porterà bambini e famiglie alla scoperta di un centro storico trasformato. Sempre in questa giornata si terranno eventi particolarmente attesi: il Mercatino di Natale al Santuario di Oropa, il tradizionale Concerto dell’Immacolata alla Chiesa di San Filippo con la Banda G. Verdi e il concerto “Harmonie biellesi” a Palazzo Ferrero, proposto da Chromatic Chamber.

Tra le tradizioni più amate, torna anche il Presepio Meccanico di Fratel Amilcare, visitabile dall’8 dicembre fino all’Epifania all’interno dell’Istituto RSA Belletti Bona, un’opera artigianale che da generazioni affascina bambini e adulti.