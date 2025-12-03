 / Biella

Biella | 03 dicembre 2025, 08:10

Atap, sportello alla stazione orari diversi per le feste natalizie

L’attività riprenderà regolarmente il 2 gennaio 2026, con i consueti orari.

Atap, sportello alla stazione orari diversi per le feste natalizie

Atap, sportello alla stazione orari diversi per le feste natalizie

In occasione delle festività natalizie, lo sportello per la vendita dei titoli di viaggio situato presso la stazione ferroviaria di Biella San Paolo modificherà i propri orari di apertura.

Lo sportello sarà operativo da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre 2025, con orario continuato dalle 7:15 alle 16:00.
Dal 25 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, invece, il servizio resterà chiuso al pubblico.

L’attività riprenderà regolarmente il 2 gennaio 2026, con i consueti orari.

L’azienda ricorda agli utenti che gli abbonamenti possono essere acquistati anche online tramite il sito ufficiale www.atapspa.it, mentre i biglietti singoli sono disponibili sull’app Mooney Go.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore