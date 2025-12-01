La Magia del Dono, parte la raccolta della Banca del Giocattolo

La Banca del Giocattolo torna anche quest'anno con la tradizionale raccolta di giocattoli, un'iniziativa che da quasi due decenni rappresenta un simbolo di solidarietà e condivisione. La raccolta, attiva dall'8 fino al 22 dicembre 2025, coinvolgerà scuole, associazioni e comunità locali per donare gioia ai più piccoli, trasformando semplici giocattoli in autentici sorrisi.

Solidarietà che cresce nel tempo: dal primissimo sportello al Museo del Territorio di Biella, la Banca del Giocattolo ha raccolto e distribuito decine di migliaia di giocattoli in Italia e all'estero ampliando il progetto di anno in anno.

“Nel 2025, per il secondo anno, l'iniziativa si è arricchita di un'operazione straordinaria – dichiarano gli organizzatori - camion carichi di giocattoli sono stati inviati in Kosovo e in Libano per mezzo dei militari che operano nelle missioni di pace sul posto. Un gesto che sottolinea il valore universale della solidarietà, capace di superare confini e barriere”.

Come partecipare

I giocattoli potranno essere consegnati presso i numerosi sportelli dedicati, distribuiti tra Biella e le province limitrofe. L'iniziativa accetta giocattoli nuovi o usati in buone condizioni, che verranno accuratamente selezionati e preparati dai volontari per la distribuzione.

La Banca del Giocattolo non è solo un progetto di raccolta, ma una vera e propria rete di amore e altruismo. Grazie al contributo di volontari, istituzioni, aziende del territorio e cittadini, è possibile regalare ai bambini meno fortunati un Natale più sereno. Un piccolo gesto che, insieme a molti altri, diventa un grande abbraccio di comunità.

Di seguito tutti gli sportelli e i comuni aderenti:

Sportelli Banca del Giocattolo edizione 2025

COMUNI ADERENTI:

BIELLA c/o Informagiovani via Italia 27/a; dall'1 al 15 Dicembre nei giorni di Martedi e Venerdi dalle ore 9 alle ore 14

-c/o Ente Manifestazioni Biella Riva, in p.zza Del Monte; nei giorni 3/4/5/6 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00

-Associazione Astro Piazzo raccolta il 7 dicembre presso le scuole. Ref Silvia Gianotti

BORRIANA c/o Comune di Borriana Piazza Mazzini N. 80; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 - Referente: Pier Antonio Rasolo

BRUSNENGO c/o Municipio via Chioso,46 nei giorni dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - Referente: Enrica Ricioppo

CANDELO c/o Biblioteca Civica Livio Pozzo in Via Matteotti 48; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre - Referente: Simone Emma

CALLABIANA c/o Locanda l’Erbavoglio, frazione Fusero 9 in orario apertura ristorante

CASTELLETTO CERVO c/o Piazzale Monastero; il giorno 14 dicembre - Referente Rita Dagostini

CAVAGLIA’ c/o Salotto d’argento in Piazza Macchieraldo; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 14 alle ore 17 - Referente Roberta Pozzo

CASAPINTA c/o Sede Gruppo Alpini via Bassetti, 4 ; dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 10 alle ore 13

COSSATO c/o Informagiovani, Villa Ranzoni viaranzoni,24: dall'1 al 5 Dicembre con i seguenti orari: Nei seguenti orari : lunedì 1 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 - martedì 2 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 - mercoledì 3 dalle 9 alle 12 - giovedì 4 dalle 14 alle 18 - venerdì 5 dalle 9 alle 14



CURINO c/o Municipio Frazione San Martino, 10; dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 9 alle ore 12 Referente Morena Camerlo

MONGRANDO c/o Ufficio Sindaco in Municipio, Via Roma 40; dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 16 Referente Simona Coda

PIATTO c/o Scuola dell’infanzia in Frazione Chiesa, 2; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre con consegna alle insegnanti

PRAY c/o Municipio via Roma, 21; dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

QUAREGNA CERRETO c/o Municipio in via Colorei, 3; dall'1 al 15 Dicembre dalle ore 17 alle ore 18 - Referente Katia Giordani

RONCO BIELLESE c/o sede Proloco in Via Roma 82; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre - Referente Celestino Lanza Gaia Egidio

SAGLIANO MICCA c/o Municipio in p.zza Micca e c/o la Chiesa in via Roma 53 e c/o Oratorio in via Roma 53 nei giorni dall'1 al 15 Dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 - Referente Valeria Breno

SANDIGLIANO c/o Piazzale Polivalente in Via E. Maroino il giorno 4 dicembre dalle ore 7.30 alle ore 12.00 - Referente Mauro Masiero

SORDEVOLO c/o Comune Sordevolo in Piazza V. Veneto; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre - Referente Cristina

SOSTEGNO c/o scuola dell’infanzia e primaria in via Roma,11; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre con consegna alle insegnanti

TAVIGLIANO c/o Municipio in Piazza Colombo 3; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre - Referente Maria Cristina Civadda

VALDILANA c/o Municipio in Frazione Ronco, 1; nei giorni di Mercoledi 3 e Mercoledi 10 e mercoledi 17 Dicembre, dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede della Banca del Giocattolo in via B.Sella, 2 a ValleMosso

- Domenica 14 Dicembre in piazza Repubblica a Valle Mosso c/o evento “Babbo Natale in Valle”

- c/o Parco Reda in sala Biagi il giorno 14 Dicembre durante la festa del Parco

VALDENGO c/o Municipio in via Roma,101; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre - Referente Federica Gremmo

VERRONE c/o Municipio Via Castello 6; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - Referente Sig. Bossi Cinzia

VIGLIANO BIELLESE c/o Biblioteca nei giorni dal 3 al 15 Dicembre; dalle ore 14,30 alle ore 18,00

ZIMONE c/o Parrocchia nei giorni dall'1 al 15 Dicembre

ZUMAGLIA c/o Municipio Via Roma 18/B; nei giorni dall'1 al 15 Dicembre -Referente Faveri Edoardo

Sportelli in Biverbanca - Raccolta dall'8 al 22 dicembre - orario banca

Biella Via La Marmora,1

Biella Via Rosselli,112

Biella Via Dante Alighieri,4

Biella Via Torino,58

Filiale Principale Biella Via Gramsci,16

Filiale di Chiavazza p.zza XXV Aprile ,11

Sandigliano p.zza Don Minzoni,16

Pralungo Tollegno via Serratrice,1

Filiale di Andorno via Giulio Cappellaro,24

Filiale di Mongrando via Roma,42

Filiale di Pettinengo via C.Bellia,2

Filiale di Arborio Buronzo via S.Maria,1 Arborio

Filiale di Mottalciata via Martiri della Libertà, 18

Filiale di Cossato via G.Marconi,8

Filiale di Vigliano via Milano,152

Filiale di Valdengo via Roma,81

Filiale di Verrone via XXV Aprile,2

Filiale di Candelo via G.Matteotti,53

Filiale di Occhieppo Inferiore via Repubblica,9

Filiale di Gaglianico via G.Matteotti,45

Per informazioni:

Sede Banca del Giocattolo di Biella Vaglio - Strada Cantoni Nicodano e Sella - Biella Vaglio - cell. 3334414026 - mail: bancadelgiocattolo@gmail.com