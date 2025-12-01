Consulta del Piemonte, eletto il coordinamento regionale: il vice è il biellese Jacopo Panzanelli

L’elezione è avvenuta giovedì 27 novembre presso il Liceo d’Azeglio di Torino per votare gli 8 presidenti delle consulte provinciali. Per Alessandria Vittorio Belladore, Asti Emanuele Giacomini, Biella Jacopo Panzanelli, Cuneo Edoardo Massolino, Novara Mattia Mattachini, Torino Alessandro Barbieri, VCO Matilde Sau e Vercelli Anita Portafoglio.

Eletto coordinatore Emanuele Giacomini, alunno del Liceo Alfieri e presidente della consulta provinciale di Asti e vicecoordinatore Jacopo Panzanelli, alunno del Liceo G. e Q. Sella e presidente della consulta provinciale di Biella.

Il coordinatore eletto dichiara: "Il nuovo Coordinamento è una squadra di persone pronte e piene di energie per svolgere al meglio questo compito. Il mio ruolo sarà quello di portare le istanze raccolte dagli studenti della nostra Regione al Ministero dell'istruzione e allo stesso Ministro. Il dialogo sarà fondamentale, proveniamo da province diverse, con necessità diverse, lavoreremo per gli studenti piemontesi al fine di migliorare il loro benessere nel "mondo scuola".

Il vicecoordinatore invece sottolinea: “Assumo questo compito con orgoglio e senso di responsabilità. L’obiettivo è lavorare insieme per creare una casa comune delle idee e aiutare a rappresentare al meglio gli studenti al Ministero”.