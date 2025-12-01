Birra artigianale piemontese, dalla Regione oltre 215mila euro per sostenere la filiera

Una dotazione di oltre 215mila euro per sostenere la filiera della birra artigianale piemontese. L’ha voluta e stanziata Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte, che spiega: «Il Piemonte è una regione dove l’arte birraria è radicata da sempre. Qui una trentina di anni fa è nato il fenomeno dei birrifici artigianali che ha fatto innamorare tanti giovani produttori e li ha spinti a scommettere su questa produzione. Per questo, fin dal mio arrivo all’Assessorato, ho voluto sostenere la filiera brassicola agroalimentare del Piemonte. La prima edizione del bando lo scorso anno ha consentito di sostenere 15 tra birrifici e consorzi con 186mila euro complessivi. Grazie ad essi, ad esempio, i birrifici piemontesi hanno potuto essere presenti a Cheese 2025 dove hanno registrato un grande successo. Quest’anno ho aumentato la dotazione a sostegno delle azioni promozionali portandola da 40mila a 112.700 euro per far conoscere sempre più questa nostra produzione di eccellenza assoluta».

La somma 2025 verrà assegnata attraverso due bandi di prossima pubblicazione e sarà destinata per 112.700 euro a contributi per finanziare la formazione (comprese le azioni formative volte a sviluppare la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la produzione della birra), l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera brassicola regionale, l’organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati a favorire la corretta informazione al consumatore anche promuovendo la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto. I restanti 102.371,44 euro – interamente frutto di economie e risparmi di amministrazione – saranno assegnati sotto forma di contributi per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione, acquisto di macchinari, strumenti di dotazione e innovazioni tecnologiche sia in ambito organizzativo che di processo produttivo.

«Il settore brassicolo in Piemonte – sottolinea Bongioanni – è forte di 91 birrifici artigianali. Per poter accedere al contributo regionale devono essere iscritti al “Registro dei birrifici artigianali”, istituito dalla Regione Piemonte, che attualmente annovera 34 birrifici di cui 24 artigianali e 10 agricoli, ossia quelli che coltivano in azienda almeno il 50% delle materie prime necessarie alla produzione. Il nostro contributo andrà a coprire dal 50 al 70% delle spese previste da ogni progetto, che deve avere un importo compreso fra i 10 e i 50mila euro. Un sostegno concreto per incrementare la solidità di un comparto che sposa in modo esemplare creatività, valorizzazione delle materie prime e legame con il territorio, anche sotto il profilo delle potenzialità turistiche».