Valdilana, lavori conclusi nelle frazioni Giardino e Fiorina (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Il comune di Valdilana ha portato a termine due opere pubbliche che interessano le frazioni di Giardino e Fiorina, a seguito di smottamenti e cedimenti del sottofondo stradale.

In frazione Giardino è stato realizzato un intervento di consolidamento e ripristino in terra armata della scarpata a valle della strada comunale, con un investimento complessivo di 27.066 euro.

In frazione Fiorina sono stati completati i lavori di ripristino in terra armata e asfaltatura del fondo stradale per un importo totale di 22.047 euro. “Due opere necessarie per garantire sicurezza, viabilità e tutela del territorio nelle nostre frazioni” riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social.