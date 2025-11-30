Dal Nord-ovest: drone con quattro cellulari si schianta sul tetto del carcere di Saluzzo

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 novembre, un drone pilotato dall’esterno è stato intercettato dal sistema di controllo della Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo, prima di schiantarsi sul tetto del magazzino e dell’autoparco dell’istituto.

La Polizia Penitenziaria, intervenuta con tempestività, ha individuato immediatamente il velivolo e attivato le procedure previste per casi di introduzione illecita di materiale dall’esterno. Il drone trasportava quattro telefoni cellulari ancora sigillati, fissati a una lenza di circa 150 metri, presumibilmente destinati ai detenuti.

Il segretario generale dell’OSAPP, Leo Beneduci, ha espresso apprezzamento per l’operato degli agenti, sottolineandone professionalità e rapidità d’azione nonostante l’organico ridotto: «Un plauso – evidenzia – va agli operatori che, con competenza e tempestività, hanno impedito che tali strumenti finissero nelle mani dei detenuti, tra i quali figurano soggetti sottoposti al regime di alta sicurezza appartenenti a contesti mafiosi, camorristici e ’ndranghetisti».

«L’auspicio – conclude l’OSAPP – è che l’Amministrazione riconosca il merito e la prontezza del personale, che ha evitato un grave rischio per la sicurezza dell’istituto».