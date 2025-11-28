"Insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro": a dicembre il prodotto Coop supporta l'istituto di Candiolo

A dicembre torna, per la settima edizione, l’iniziativa “Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro”, la collaborazione che ogni anno unisce Nova Coop e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS per sostenere l’attività clinica e scientifica dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. Dall’1 al 31 dicembre, acquistando qualsiasi prodotto alimentare confezionato a marchio Coop nei punti vendita della rete Nova Coop o sul canale online coopshop.it, l’1 per cento del valore di vendita sarà devoluto alla Fondazione per contribuire all’acquisto di una Piattaforma Automatizzata di Profilazione Tumorale destinata al Reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto, per lo sviluppo di terapie personalizzate.

La dotazione individuata rappresenta uno degli strumenti più avanzati oggi disponibili per l’esecuzione delle colorazioni immunoistochimiche utilizzate nella farmaco-diagnostica. Si tratta di una tecnologia capace di garantire risultati uniformi e affidabili nella definizione dei biomarcatori predittivi, elementi cruciali per stabilire se un paziente può beneficiare o meno di terapie oncologiche mirate. La nuova piattaforma consentirà l’esecuzione di pannelli diagnostici complessi, assicurando elevata produttività e permettendo la tracciabilità completa di ogni passaggio, nell’ambito di un impegno complessivo a offrire ai pazienti analisi sempre più accurate e percorsi di cura personalizzati.

«Il Sistema Automatizzato di Colorazione ad elevata capacità per il Reparto di Anatomia Patologica è una piattaforma flessibile che permette di profilare l'espressione di diverse proteine nei tessuti umani. Tale profilazione gioca un ruolo chiave nel definire l'identikit delle lesioni tumorali, così da poter somministrare farmaci sempre più mirati in ogni singolo paziente», commenta Caterina Marchiò, Direttore del Reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Alla dimensione di sostegno alla diagnosi e cura si affianca, come sempre, quella legata alla prevenzione, che rappresenta uno dei pilastri della collaborazione tra Nova Coop e la Fondazione. Nel corso dell’ultimo anno la Cooperativa ha programmato tremila visite di screening del distretto testa-collo e ginecologico dedicate ai soci; ad oggi ne sono già state effettuate circa 2.500. Le visite del primo gruppo si sono concluse, mentre la campagna di visite ginecologiche proseguirà fino alla primavera 2026. Come ormai consolidato, anche quest’anno una parte delle visite si è svolta sul territorio, nei locali delle Sale Soci messe a disposizione dalla Cooperativa.

«La risposta registrata conferma quanto sia importante rendere la prevenzione più accessibile e vicina al territorio», osserva Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. «L’impegno costruito insieme alla Fondazione si traduce non solo in nuovi strumenti diagnostici per l’Istituto, ma anche in opportunità concrete per promuovere la salute delle nostre socie e soci attraverso gli specialisti di Candiolo e diffondere la cultura della prevenzione presso le comunità in cui operiamo».

Nel dare il via alla nuova edizione dell’iniziativa, Ernesto Dalle Rive, Presidente di Nova Coop, sottolinea: «La continuità di un’alleanza costruita negli anni ci ha consentito di destinare all’Istituto di Candiolo – IRCCS contributi complessivi pari a 823 mila euro, una cifra che rappresenta in modo tangibile l’impegno di Nova Coop nel portare avanti iniziative di lungo periodo capaci di generare valore per la comunità. Anche quest’anno, grazie alla partecipazione di soci e clienti, metteremo a disposizione dell’Istituto una risorsa preziosa per rafforzare la precisione diagnostica e contribuire allo sviluppo di terapie sempre più personalizzate. Il legame tra prodotto a marchio Coop e solidarietà continua a dimostrarsi un modo efficace per trasformare un gesto quotidiano in un’azione di responsabilità condivisa».

Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, dichiara: «Siamo profondamente grati a Nova Coop e a tutti i soci e clienti che, ancora una volta, scelgono di essere al nostro fianco. Questa iniziativa, giunta alla sua settima edizione, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà del territorio possa trasformarsi in un sostegno reale per la ricerca e la cura del cancro. Il valore di questa iniziativa va oltre il supporto alla ricerca: è un segno di fiducia nella nostra missione e nella capacità dell’Istituto di Candiolo-IRCCS di migliorare la vita delle persone. Ogni gesto, ogni acquisto, ogni contributo è parte di un impegno collettivo che ci permette di proseguire con determinazione nel nostro lavoro quotidiano contro il cancro. A tutti coloro che rendono possibile questo progetto va il nostro più sincero grazie».

L’edizione 2025 si inserisce inoltre nel quadro della campagna nazionale Verde Speranza di Coop, dedicata alla prevenzione e alla ricerca oncologica. Nova Coop ha scelto di destinare alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS l’intero valore raccolto nei propri punti vendita tramite la vendita delle piante solidali coinvolte nell’iniziativa, rafforzando ulteriormente un impegno condiviso che negli anni ha portato risultati concreti e misurabili nella diagnosi e cura per la popolazione dei pazienti oncologici e nell’impegno verso la crescita della cultura della prevenzione a vantaggio dell’intera comunità piemontese.