Valsessera senza medici di base, oltre 50 cittadini al presidio per avere risposte

Oltre 50 persone della Valsessera hanno preso parte al presidio di mercoledì 26 novembre davanti all'Ospedale di Vercelli. Insieme a loro era presente lo SPID/CGIL di Biella.

“Siamo qui per riportare all'attenzione di tutti che da più di 4 anni queste zone sono prive del medico di base – sottolinea Marvi Massazza Gal della segreteria SPID/CGIL Biella – Siamo al fianco di questi cittadini che hanno manifestato le loro problematiche: da tempo non hanno il medico di base e il pediatra. Sono figure fondamentali per ogni comunità che garantiscono l'assistenza, la cura e la prevenzione. Non averli significa abbandonare a se stessi 9mila abitanti di questi comuni. Da qui la scelta di dar loro voce”.

E aggiunge: “Vorrei ricordare ai vertici regionali che i cittadini della Valsessera pagano le tasse come tutti i cittadini del Piemonte. Hanno diritto ad avere la stessa assistenza come tutti gli altri”.



