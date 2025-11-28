 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 28 novembre 2025, 11:20

Valsessera senza medici di base, oltre 50 cittadini al presidio per avere risposte

Insieme a loro era presente lo SPID/CGIL di Biella: “Non avere queste figure mediche significa abbandonare a se stessi 9mila abitanti di questi comuni”.

Oltre 50 persone della Valsessera hanno preso parte al presidio di mercoledì 26 novembre davanti all'Ospedale di Vercelli. Insieme a loro era presente lo SPID/CGIL di Biella. 

“Siamo qui per riportare all'attenzione di tutti che da più di 4 anni queste zone sono prive del medico di base – sottolinea Marvi Massazza Gal della segreteria SPID/CGIL Biella – Siamo al fianco di questi cittadini che hanno manifestato le loro problematiche: da tempo non hanno il medico di base e il pediatra. Sono figure fondamentali per ogni comunità che garantiscono l'assistenza, la cura e la prevenzione. Non averli significa abbandonare a se stessi 9mila abitanti di questi comuni. Da qui la scelta di dar loro voce”. 

E aggiunge: “Vorrei ricordare ai vertici regionali che i cittadini della Valsessera pagano le tasse come tutti i cittadini del Piemonte. Hanno diritto ad avere la stessa assistenza come tutti gli altri”. 


 

g. c.

