Natale a Biella, torna la navetta dalla Stazione al Santuario la notte della Vigilia

Anche quest’anno, nella notte del 24 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale di Biella conferma la tradizione della corsa speciale della Linea urbana 360, che collega la Stazione FS di Biella al Santuario di Oropa.

La corsa straordinaria, pensata per permettere a tutti di partecipare alla Santa Messa di Natale, avrà un servizio di andata e ritorno e sarà gestita da ATAP S.p.A., il gestore del trasporto pubblico urbano.

Per chi deciderà di usufruirne la corsa sarà gratuita, a coprire le spese sarà il Comune. Dietro alla scelta dell'amministrazione di proporre tutti gli anni questo servizio c'è "l'alto valore simbolico-religioso del Santuario di Oropa, da preservare e valorizzare", come si legge nel documento che lo prevede.

Gli orari saranno comunicati nelle prossime settimane.