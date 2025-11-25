Luciano Mancuso, dalla benemerenza istituzionale al trionfo fiorentino: fine settimana straordinario per l'artista FOTO

Un periodo di intensa attività e di alti riconoscimenti ha visto protagonista l’artista pittore Luciano Mancuso, la cui opera è stata celebrata sia per il suo pregio estetico, sia per il suo profondo impegno civico. Il culmine di questa settimana eccezionale è stato il conferimento del prestigioso “Premio d’Onore” a Firenze, preceduto da toccanti cerimonie di donazione nel Biellese.

L'artista Mancuso ha onorato le Forze Armate e le Istituzioni locali con due significativi gesti di mecenatismo e vicinanza, venerdì 21 novembre 2025: omaggio all'Arma dei Carabinieri (Cossato): Presso la chiesa di Cossato, l’artista ha donato una sua opera che reinterpreta la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità militari e civili, ha rappresentato un sentito omaggio alla quotidiana dedizione dell'Arma per la sicurezza della comunità. Memoria storica con gli Alpini (Biella): Nella sede della Sezione A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) di Biella, Mancuso ha consegnato un quadro dedicato al Tenente Mario Cucco, valoroso alpino biellese caduto in guerra. L'opera, accolta con profonda gratitudine e commozione, onora il sacrificio e i valori alpini e andrà ad arricchire il Museo degli Alpini di Biella.

Il culmine di questo eccezionale periodo è stato raggiunto sabato 22 novembre 2025 a Firenze, nel cuore del Rinascimento. Nella storica e solenne cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è svolta la cerimonia di conferimento del “Premio Lorenzo il Magnifico”. I riconoscimenti sono stati assegnati nell'ambito dell'evento promosso dall'Accademia Internazionale Medicea, alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In tale occasione, l'artista Luciano Mancuso è stato insignito del prestigioso “Premio d’Onore” per il suo contributo distintivo nel settore artistico e la sua innovativa ricerca.

“Esprimo profonda gratitudine per l'assegnazione di questo significativo riconoscimento istituzionale, che mi onora profondamente,” ha dichiarato Mancuso. “Ringrazio sentitamente il Presidente Internazionale dell'Accademia Medicea, Michele Coppola, la Coordinatrice, Nicoletta Rossotti, il Rettore, Valerio Alecci, l'intera commissione e, in particolare, la magnifica città di Firenze. Questo premio è per me un forte stimolo a proseguire con impegno nel mio percorso artistico e umano.”