Gruppo Ermenegildo Zegna, cambi al vertice: Gildo Zegna diventerà presidente esecutivo

Ermenegildo Zegna N.V. ha annunciato oggi una nuova struttura di leadership per il Gruppo e per il brand ZEGNA, con effetto dal 1° gennaio 2026. I cambiamenti seguono un processo di pianificazione della successione condotto in modo approfondito dal Consiglio di Amministrazione. Ermenegildo “Gildo” Zegna, attualmente Presidente e CEO del Gruppo, assumerà il ruolo di Presidente Esecutivo. In questa veste, si concentrerà sulla custodia della legacy e dell’integrità dei tre brand del Gruppo — ZEGNA, Thom Browne e TOM FORD FASHION —

continuando a promuoverne la creazione di valore a lungo termine.

Manterrà inoltre, a livello di Gruppo, la supervisione della Divisione Tessile, dell’Ufficio del General Counsel (incluso il dipartimento di Internal Audit) e del dipartimento External Relations, che comprende Sostenibilità, Investor Relations e Comunicazione Corporate. Gianluca Tagliabue, attualmente Group Chief Financial Officer e Chief Operating Officer, assumerà il ruolo di CEO di Gruppo, soggetto all’approvazione degli azionisti. Lavorando in stretta collaborazione con il Presidente Esecutivo, Gianluca Tagliabue sarà responsabile della definizione e dell’attuazione della strategia di lungo termine del Gruppo, del miglioramento delle performance aziendali in tutti i brand e del rafforzamento dell’integrazione delle funzioni corporate. Avrà inoltre la supervisione delle operations. I CEO dei brand del Gruppo riporteranno a lui. Gian Franco Santhià, attualmente Group Control & Chief Accounting Officer, sarà nominato Group CFO, riportando al CEO di Gruppo.

Edoardo e Angelo Zegna, membri della quarta generazione della famiglia Zegna, saranno nominati Co-CEO del brand ZEGNA. Succederanno a Gildo Zegna, che ha ricoperto questo ruolo per oltre 20 anni. Edoardo Zegna, attualmente Chief Marketing and Digital Officer di ZEGNA e Chief Sustainability Officer del Gruppo, guiderà tutti gli aspetti della strategia del brand, dall’immagine alla comunicazione e, insieme al Direttore Artistico di ZEGNA Alessandro Sartori, il design delle collezioni e la progettazione dei negozi. Angelo Zegna, attualmente CEO della regione EMEA di ZEGNA e Global Client Strategy Director, supervisionerà lo sviluppo prodotto, il merchandising e la strategia commerciale, guidando le performance di mercati e canali.

Gildo Zegna, Presidente e CEO del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha commentato: «Sono orgoglioso ed entusiasta dell’annuncio di oggi. Una delle responsabilità più importanti di un leader è guardare avanti, preparare il futuro e dare forza alla prossima generazione di leadership. Questa convinzione è sempre stata profondamente radicata nei valori della nostra famiglia ed è la forza trainante dietro l’annuncio di oggi. Insieme al Consiglio, ho chiesto a Gianluca Tagliabue di assumere il ruolo di CEO di Gruppo. Negli ultimi dieci anni Gianluca è stato una figura centrale, insieme abbiamo attraversato trasformazioni fondamentali. Il Gruppo Ermenegildo Zegna è custode di autenticità. Gianluca incarna questa filosofia e nel suo ruolo di guida supporterà i CEO dei nostri brand nel perseguire la missione di Gruppo. Edoardo e Angelo hanno competenze complementari e una chiara visione di lungo periodo che li rende il team migliore per guidare il brand ZEGNA, proseguendo la nostra tradizione ma avendo al contempo dimostrato la loro forte leadership. Insieme, non solo porteranno avanti l’eredità centenaria del marchio ZEGNA, ma la rafforzeranno ulteriormente. Come Presidente Esecutivo, affiancherò il nostro nuovo team di leadership e di tutti i nostri colleghi come custode curioso e appassionato della visione e dei valori dei nostri brand. Continuerò inoltre a supervisionare la piattaforma tessile del Gruppo, dove tutto è iniziato. Non vedo l’ora di costruire il prossimo capitolo della nostra storia con questo nuovo leadership team».