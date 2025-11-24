 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 24 novembre 2025, 19:00

A Valdilana i giovani raccontano il patriarcato, presentato anche il cortometraggio premiato a Venezia

A Valdilana i giovani raccontano il patriarcato, presentato anche il cortometraggio premiato a Venezia (foto dalla pagina Facebook di comune di Valdilana)

A Valdilana i giovani raccontano il patriarcato, presentato anche il cortometraggio premiato a Venezia (foto dalla pagina Facebook di comune di Valdilana)

Sabato 22 novembre il comune di Valdilana ha dedicato una serata al Palazzetto Comunale PalaGiletti sul tema del patriarcato, dando voce ai giovani in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il sindaco Mario Carli e la vice Elisabetta Prederigo hanno aperto l’incontro sottolineando l’importanza di affrontare temi complessi con un linguaggio vicino ai ragazzi e privo di pesi inutili, senza mai sminuire la gravità della violenza.

Gli studenti della Scuola Secondaria di Mosso hanno presentato il cortometraggio “Chiamarlo amore non si può”, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, valorizzato dall’assessore Francesca Barioglio con un riconoscimento ufficiale. Presente anche il dirigente Riccardo Ongaretto, che ha evidenziato maturità e creatività dei ragazzi. In sala anche la Consigliera di Parità Erika Vallera e l’associazione Paviol, impegnata da anni nella prevenzione della violenza di genere.

A chiudere la serata lo spettacolo della Compagnia L’Arabesque, “Sono un duro ma facile alle cotte”, che con ironia e delicatezza ha invitato a riflettere sui ruoli di genere. Un evento intenso e partecipato, che ha messo al centro i giovani e il cambiamento.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore