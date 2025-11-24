Tavigliano, una serata di musica e racconti sulle tracce di uomini in armi

Il Centro Documentazione Alta Valle Cervo La Bursch unitamente a Domus Laetitiae , per il secondo incontro a sostegno del progetto “Dona parole e passi” di Domus Laetitiae, dopo il successo della passeggiata nel Marchesato d’Andorno di sabato 8 novembre, invitano all'appuntamento di Tavigliano, in programma venerdì 28 novembre alle 20.45, nella sala operaia di piazza Don Colombo.

Durante la serata, organizzata in collaborazione col Comune, si parlerà di soldati, in un racconto a tre voci e musica sulle tracce di uomini di Tavigliano in armi, dal Tibet al Transvaal, dal Risorgimento all’ultima guerra. La ricerca storia di Danilo Craveia, Luca Forgnone e Emanuela Boffa Ballaran, con l’accompagnamento musicale di Linda Acquadro, Cinzia Tomasi, Katia Nelva e Lorenzo Marazzato e il coordinamento tecnico di Enrico Prina, ci farà conoscere le vicende di combattenti taviglianesi in guerre note e meno note, tra curiosità, drammi e sacrifici, ma anche le loro esperienze non belliche, come quelle cartografiche ed esplorative del generale Felice Boffa Ballaran. Caduti, ma non solo, anzi tracce di vite vissute combattendo lontano da casa per tornare a casa e tramandare non la guerra, bensì la pace come traguardo e valore.