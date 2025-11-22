Momenti di comunità, a Campiglia Cervo la castagnata per docenti e alunni

Come ogni anno per i bambini e gli insegnanti della scuola materna e primaria di Campiglia Cervo è tornata la Castagnata che ha riempito di profumi, sorrisi e un’atmosfera di festa la piazza antistante la scuola. L’evento è stato possibile grazie ai volontari dell'Associazione Crescere in Valle che, con impegno e allegria, si sono occupati della cottura delle caldarroste per tutti.

La Castagnata non è solo una merenda autunnale ma è un'occasione per stare insieme, valorizzare le tradizioni e vivere la scuola come luogo di incontro, partecipazione e affetto. Così anche quest’anno, tra un cartoccio fumante e un gioco collettivo in piazza, bambini e insegnanti hanno condiviso un momento di gioia che unisce le generazioni e rafforza il senso di comunità che contraddistingue le nostre scuole. Appuntamento al prossimo anno, con altre castagne e l’entusiasmo di sempre!