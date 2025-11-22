 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest - Cade dal secondo piano, uomo di 41 anni muore dopo la corsa disperata al Cto

Dal Nord Ovest - Cade dal secondo piano, uomo di 41 anni muore dopo la corsa disperata al Cto (foto di repertorio)

Si trovava su una scala, inun balcone, ma per motivi ancora da ricostruire ha perso l'equilibrio ed è caduto dal secondo piano. E' scattata l'emergenza ieri pomeriggio, 21 novembre, in via San Secondo 31, a Torino, per soccorrere un uomo di 41 anni. 

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero che lo hanno rianimato sul posto grazie all'intervento dell'equipe dell'ambulanza e poi lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale CTO. Ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il ricovero.

