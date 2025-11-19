Auto sospette a Crevacuore, l'appello del Comune ai cittadini: “Fate attenzione e segnalate anomalie”

Cresce l'attenzione dei cittadini nei confronti di soggetti che, all'apparenza, potrebbero risultare sospetti. È il caso del comune di Crevacuore dove, nelle scorse ore, l'amministrazione ha rivolto un appello ai cittadini: “In questi giorni sono stati segnalati alle forze dell’ordine alcuni passaggi sospetti di auto nel nostro paese. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a segnalare subito qualsiasi comportamento anomalo per garantire la sicurezza di tutti”.
