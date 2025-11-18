Alpini di Mottalciata scendono in campo per la Colletta Alimentare

Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Colletta Alimentare, il Gruppo Alpini di Mottalciata ha dato il proprio contributo presso il punto vendita Lidl di Cossato, partecipando attivamente alla raccolta di generi alimentari destinati alle persone più bisognose.

I volontari, come sempre, hanno dimostrato grande disponibilità e spirito di servizio, accogliendo la generosità dei cittadini e supportando l’iniziativa con l’impegno che li contraddistingue. “Sempre pronti a dare una mano” è il motto che li accompagna.