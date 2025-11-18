Biella, da Brissogne la nuova direttrice del Carcere: è Velia Nobile Mattei

Il carcere di Biella ha un nuova direttrice: si chiama Velia Nobile Mattei, giunta da Brissogne, dove dal 2023 ha guidato la casa circondariale, ora sostituita da Fulvio Tempesta.

Nei giorni scorsi, la stessa ha incontrato il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Ho avuto il piacere di incontrare la nuova direttrice della Casa Circondariale di Biella, Velia Nobile Mattei, da poco insediatasi nel suo nuovo incarico – si legge sui suoi canali social - Le rivolgo un sincero benvenuto nel nostro territorio e i migliori auguri di buon lavoro, nel ruolo di grande responsabilità e valore che andrà a ricoprire”.