USE NORD – La Comunità Energetica che cresce insieme a te! La Comunità Energetica Rinnovabile USE Nord è alla ricerca di terreni agricoli o industriali e coperture disponibili per realizzare impianti fotovoltaici che entreranno a far parte della Comunità Energetica USE Nord (CER).
Gli impianti realizzati produrranno energia rinnovabile condivisa tra i membri della CER, generando benefici ambientali, economici e sociali per la collettività locale e per chi mette a disposizione le aree o le coperture.
Siamo interessati a:
• Terreni agricoli o industriali, liberi e ben esposti al sole;
• Tetti e coperture di capannoni, edifici agricoli, industriali o pubblici, idonei all’installazione di pannelli solari.
Contribuisci anche tu a un progetto concreto di energia condivisa e valorizzazione del territorio.
Contattaci per maggiori informazioni o per proporre la tua area:
[info@use-cer.it / 011 4299869 / www.use-cer.it]
USE Nord – L’energia che unisce la comunità.
ECONOMIA | 17 novembre 2025, 15:55
Use Nord cerca terreni o coperture per realizzare impianti fotovoltaici
I dettagli nell'articolo
