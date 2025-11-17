Use Nord cerca terreni o coperture per realizzare impianti fotovoltaici

USE NORD – La Comunità Energetica che cresce insieme a te! La Comunità Energetica Rinnovabile USE Nord è alla ricerca di terreni agricoli o industriali e coperture disponibili per realizzare impianti fotovoltaici che entreranno a far parte della Comunità Energetica USE Nord (CER).



Gli impianti realizzati produrranno energia rinnovabile condivisa tra i membri della CER, generando benefici ambientali, economici e sociali per la collettività locale e per chi mette a disposizione le aree o le coperture.



Siamo interessati a:

• Terreni agricoli o industriali, liberi e ben esposti al sole;

• Tetti e coperture di capannoni, edifici agricoli, industriali o pubblici, idonei all’installazione di pannelli solari.



Contribuisci anche tu a un progetto concreto di energia condivisa e valorizzazione del territorio.

Contattaci per maggiori informazioni o per proporre la tua area:



[info@use-cer.it / 011 4299869 / www.use-cer.it]



USE Nord – L’energia che unisce la comunità.