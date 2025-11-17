 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 17 novembre 2025, 17:40

Dal Nord Ovest - Sorprendono i ladri in casa, una coppia viene malmenata

Dal Nord Ovest - Sorprendono i ladri in casa, una coppia viene malmenata (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Sorprendono i ladri in casa, una coppia viene malmenata (foto di repertorio)

Rapinati e malmenati. È successo la scorsa sera a Ozegna a una coppia che ha sorpreso tre malviventi all'interno della propria abitazione.  Si erano introdotti in casa mentre i proprietari erano fuori. Quando i due sono rientrati, i tre armati di cacciavite e a volto coperto hanno cominciato una colluttazione nella quale hanno ferito il marito alla testa. 

Scappati a bordo di un'auto rubata e ritrovata a Castelle Torinese, hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i Carabinieri di Ivrea che sono al lavoro per rintracciarli. Il marito è stato trasportato all'ospedale di Ivrea per accertamenti. 

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore