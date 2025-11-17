Nuovi Carabinieri arricchiscono le Compagnie di Biella e Cossato, arrivati 7 rinforzi

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella comunica l'arrivo di sette nuovi militari, giunti il 10 novembre scorso a rinforzo del dispositivo territoriale nella provincia. I giovani Carabinieri, di età compresa tra i 20 e i 25 anni (nati tra il 2000 e il 2005), provengono da diverse regioni d'Italia, in particolare Sicilia, Campania e dalla vicina Lombardia. Saranno assegnati alle Stazioni Carabinieri di Biella, Vigliano Biellese, Candelo, Netro, Crevacuore, Valdilana e Masserano.

I militari sono stati ricevuti per il saluto di benvenuto presso il Comando Provinciale dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, che ha espresso loro l'augurio di buon lavoro in un territorio che richiede impegno costante e vicinanza alla cittadinanza. L'arrivo di questi sette giovani Carabinieri si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento del dispositivo di controllo del territorio avviata dall'Arma in provincia.

Già in precedenza, in data 20 ottobre, la forza operativa dei Comandi Stazione è stata incrementata con l'assegnazione di ulteriori cinque nuovi militari. Tali rinforzi, distribuiti su varie Stazioni, sono volti a: aumentare la capacità operativa e la presenza sul territorio, specialmente nelle aree più periferiche della "provincia laniera"; rinforzare i turni di pattuglia e il controllo delle aree sensibili; garantire una maggiore e più rapida risposta alle esigenze di sicurezza pubblica della popolazione; migliorare l'attività investigativa e di polizia giudiziaria a livello locale.

Questo duplice innesto di personale in poche settimane dimostra la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri per il mantenimento e il miglioramento degli standard di sicurezza nella provincia di Biella.