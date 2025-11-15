Pedemontana, avanzano le procedure: il punto di Anas sul progetto strategico VIDEO

La Pedemontana Piemontese rappresenta una delle opere infrastrutturali più attese del territorio, con ricadute significative anche per l’area biellese grazie al collegamento diretto con i comuni di Masserano, Roasio e Gattinara, oltre allo sbocco sull’autostrada A26 nel comune di Ghemme. L’intervento, considerato di interesse strategico nazionale, prevede la realizzazione di un nuovo tracciato lungo circa 15 chilometri, per un investimento complessivo pari a 302,8 milioni di euro.

Secondo quanto illustrato dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, la nuova arteria avrà una sezione di categoria B “extraurbana principale”, con due carreggiate separate, ciascuna dotata di due corsie per senso di marcia, per una larghezza totale di 22 metri.

Il progetto include quattro svincoli, fondamentali per collegare la viabilità locale di Masserano, Roasio, Gattinara e l’interconnessione con la A26, oltre alla realizzazione di sei cavalcavia sulla viabilità secondaria e sei viadotti sui corsi d’acqua. Tra questi, spicca il viadotto sul fiume Sesia, lungo 820 metri, una delle opere strutturali più rilevanti dell’intero tracciato.

Le attività realizzate

Il percorso amministrativo e tecnico dell’opera ha compiuto passi significativi.

Nel giugno 2023, Anas ha stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato, affidandole le attività previste dal Piano di monitoraggio ambientale ante operam, necessario per definire lo stato ambientale dell’area che sarà interessata dai lavori.

Il monitoraggio si è concluso a dicembre 2024, permettendo di procedere con le prime attività operative:

- taglio degli alberi,

- indagini archeologiche,

- bonifica da eventuali ordigni bellici.

Tutte operazioni attualmente in fase di completamento.

Interferenze e progettazione esecutiva

Parallelamente, Anas sta lavorando alla risoluzione delle interferenze presenti sul tracciato. Diversi interventi risultano già completati, tra cui:

- lo spostamento del metanodotto Ghislarengo–Gattinara,

- la rimozione dei tralicci dell’alta tensione nei comuni di Gattinara e Brusnengo,

- la gestione della linea di media tensione in prossimità del futuro ponte sul Sesia.

Essendo un appalto integrato, il completamento del monitoraggio ambientale e delle indagini geognostiche per adeguare il progetto alle NTC 2018 ha consentito all’impresa di procedere nella redazione del progetto esecutivo, elaborato in ottemperanza alle prescrizioni del CIPESS.

L’istruttoria progettuale ha richiesto tempi più lunghi del previsto: l’impresa ha scelto di approfondire alcune soluzioni tecniche del definitivo, proponendo varianti ora integrate nel progetto esecutivo, recentemente consegnato e attualmente in valutazione da parte dei tecnici Anas.

Le prossime tappe

Qualora non emergano criticità o lacune nel progetto esecutivo, Anas prevede di trasmetterlo ai Soggetti valutatori per l’approvazione entro la fine del 2025.

L’ottenimento delle autorizzazioni e il conseguente avvio dei lavori sono stimati per il primo trimestre del 2026.

La Pedemontana Piemontese, una volta avviata, costituirà un collegamento strategico anche per il Biellese, migliorando l’accessibilità e i flussi verso la provincia e rappresentando un’infrastruttura attesa da anni dal territorio.