TEDxBiella, auditorium soldout per "Confini" FOTO

E' stata un'edizione da soldout quella che, lo scorso sabato 8 novembre 2025, ha visto l'auditorium di Città Studi Biella gremito per accogliere gli speaker di TEDxBiella, l'evento che porta a livello locale la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile. Si sono avvicendati sul palco biellese gli interventi molto intensi e ispirazionali di personaggi che hanno saputo interpretare il tema dei Confini attraverso punto di vista non scontati.

Si è parlato di confini personali e professionali, di identità e geografici, di genere e di guerra con Simona Gavioli, critica d'arte e curatrice indipendente; Max Hirzel, fotografo e autore; Carola Messina, Responsabile progetti speciali, istituzionali ed europei della Fondazione Circolo dei lettori; Elia Milani, Giornalista Mediaset; Elena Pasquini, Giornalista, Riccardo Pittis, Motivational coach & inspirational speaker; Tiziana Scalabrin, Autrice e docente universitaria, Alberto Scirè, Avvocato e Imprenditore, e Giulia Staccioli, Direttrice Artistica e Coreografa.

"Come sempre, TEDXBiella è stato un momento molto seguito e molto emozionante - commenta Luca Murta, organizzatore dell'evento e vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese -. TEDXBiella si è confermato un'occasione di riflessione partecipata che dimostra l'interesse dei Biellesi ad eventi culturali come questo. Il nostro speciale ringraziamento, come organizzatori, va a tutti coloro che ci sostengono, a partire dagli sponsor".

L'evento

TEDxBiella è organizzato da Christian Zegna, Luca Murta Cardoso, Matteo Lusiani e Irene Finiguerra, insieme a volontari e sostenitori, in partnership con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib, BTREES, Cappellificio Biellese 1935, BiBox Art space, Matteo Lusiani Brand Consulting, con il contributo di Fondazione CRB, e con la sponsorship di Unione Industriale Biellese, Angelico, Mulicar, Mondoffice, Hydro-mec, Elettrotecnica Vallestrona, Canazza &c, Startpower, MCL Biella, Robinson, grazie al supporto tecnico di Koodit, Città Studi Biella, Raggio Verde, Cascina Oremo e IMLAND Radio.

Aggiornamenti e approfondimenti sono disponibili su https://www.tedxbiella.com/