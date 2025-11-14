Valdengo: terminato il contratto d'affitto, rubano infissi e danneggiano l'alloggio

Al termine di un contratto di affitto, dei proprietari di immobili di Valdengo hanno segnalato un episodio di appropriazione indebita. Gli ex inquilini, al termine del contratto, avrebbero smontato e asportato gli infissi, oltre ad altre migliorie apportate nel corso degli anni, che avrebbero dovuto rimanere in loco.

A seguito della segnalazione sono intervenuti i Carabinieri che, verificata la validità del contratto, hanno invitato i proprietari a sporgere querela.

Sembra che i danni siano estesi all’impianto elettrico e la presenza di testimonianze fotografiche avvalorerà la richiesta.